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İl Disiplin Kurulu cezaları açıkladı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor yönetici Sinan Çevirme'nin cezası belli oldu.

29.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:33
İl Disiplin Kurulu cezaları açıkladı

Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor yönetici Sinan Çevirme'nin cezası belli oldu.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin 11.haftasında İlçe Stadın'da oynanan Develispor ile Kayseri Sağlıkspor maçında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Sağlıkspor yönetici Sinan Çevirme'ye Kayseri İl Disiplin Kurulu tarafından 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.


Kayseri İl Disiplin Kurulu yapılan açıklamada, "24.11.2019 tarihinde oynanan Develispor-Sağlıkspor futbol müsabakasında Sağlıkspor'dan 1264 lisans nolu Sinan Çevirme'ye Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 41/1-b, 98 maddeleri gereğince (75) gün hak mahrumiyeti cezası verilmiş" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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