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İKV şubat ayı olağan kurul toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İKV şubat ayı olağan kurul toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türkiye İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Şubat Ayı Olağan Kurul Toplantısı video Konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türkiye İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Şubat Ayı Olağan Kurul Toplantısı video Konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya; Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in de aralarında olduğu Yürütme Kurulu Üyeleri ile diğer paydaşlar katılım sağladı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan gündem değerlendirmesi ve İKV Rapor çalışmaları ile program sona erdi. - DÜZCE

İKV şubat ayı olağan kurul toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

İktisadi Kalkınma Vakfı, Yürütme Kurulu, Türkiye, Düzce, Ekonomi, Haber

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