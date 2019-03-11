İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası'nın "Alt Kat"ı…
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkanlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkanlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı.
Kaynak: Dunya.com