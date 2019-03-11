İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası'nın "Alt Kat"ı…

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkanlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı.

İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası'nın

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkanlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı.

Kaynak: Dunya.com

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