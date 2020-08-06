HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İKO'nun eski başkanlarından Necati Elidüzgün vefat etti

İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) eski başkanlarından Necati Elidüzgün, 91 yaşında vefat etti.

İKO'nun eski başkanlarından Necati Elidüzgün vefat etti
06.08.2020 22:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:48

İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) eski başkanlarından Necati Elidüzgün, 91 yaşında vefat etti.

79 yıllık kuyumculuk mesleğini oğullarından torunlarına kadar sürdüren, Türk kuyumculuğunun önemli usta ve zanaatkarları arasında gösterilen Necati Elidüzgün'ün cenazesi yarın, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Konya'da 1941'de başladığı meslek hayatına, 2 yıl kadar Hatay'da devam ettikten sonra 1943 yılında İstanbul Kapalıçarşı'ya gelerek bugünkü Çuhacıhan'da ilk atölyesini açıp, altın imalatına başlayan ve sektörde asıl işini imalat ve zanaatkarlık olarak tanımlayan Necati Elidüzgün, hem toptan hem de perakende satış yapan Elidüzgün Kuyumculuk'un kuruculuğunu yaptı.

Elidüzgün, 1969 yılında meslektaşlarının da desteğini alarak bugün Türkiye'nin en önemli meslek odalarından biri durumunda olan İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) kurucu başkanlığını yaptı.

1969 yılında temelleri atılan bugünkü İstanbul Kuyumcular Odası'nın 24 yıl kurucu başkanlığını yürüten, sektörün bugünlere gelmesi için önemli çalışmalar yapan Necati Elidüzgün,15 yıl kadar "Türkiye Kuyumcuları Yürütme Kurulu Başkanı" görevini de başarıyla sürdürdü. Elidüzgün, 24 yıllık İKO Başkanlığı sürecinin ardından kendi isteğiyle görevini bıraktı ancak geri kalan sürede de kuyumculuk sektörünün gelişmesi için Elidüzgün Kuyumculuk altında çalışmalarını devam ettirdi. Ayrıca meslek hayatı boyunca her zaman eğitimin önemine vurgu yapan Necati Elidüzgün, Kadırga Mesleki ve Teknik Lisesi olarak bilinen okulun kuyumculuk bölümünün kuruculuğunu üstlendi.

Kuyumcukent'in fikir babası

Elidüzgün, 1988 yılında ortaya attığı büyük bir fikirle tüm kuyumculuk profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefleyen ve bugün "Kuyumcukent" olarak hizmete devam eden dev projenin fikir babalığını, 1988 yılında kurulan Kuyumcukent Kooperatifi'nin de 1998 yılına dek kurucu başkanlığını yaptı.

Kuyumcukent Kooperatifi'nin başkanlığını yürüttüğü 20 yıl boyunca, bugünkü devasa arazinin satın alımından inşaatının yapımına, sektördeki kuyumcuları bu proje etrafında birleştirmeye kadar birçok çalışmayı birebir gerçekleştiren Elidüzgün, projenin atölye tarafı olarak bilinen 180 bin metrekare kapalı alan inşaatını bizzat kendi mimar ve mühendisleri ile bitirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Magazin
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Magazin
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı 3. Sayfa
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi Spor
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Ekonomi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Güncel
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gupse Özay Acun Ilıcalı İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Türk Çocuk Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: İKO'nun eski başkanlarından Necati Elidüzgün vefat etti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 23:03:19. #1.15#
title