İklim değişikliği tarım alanlarını etkileyecek

17.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:33

Dünyadaki ısı dengesinin değişkenlik göstererek Türkiye'ye doğru ilerlediğini açıklayan bilim insanlarının yaptığı uyarıların dikkate alınması gerektiğini hatırlatan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, tarım alanlarının geleceğin teminatı olduğunu bir kez daha hatırlattı.