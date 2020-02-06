İkitelli OSB, deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi

06.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:28

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında topladığı 2 tır dolusu insani yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

İkitelli OSB'den yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlatan İkitelli OSB'nin, bölgedeki kooperatif başkanları ve sanayicilerden toplanan 2 tır dolusu insani yardım malzemesini Elazığ ve Malatya'ya gönderdiği bildirildi.

Açıklamada, OSB'nin, deprem bölgesi için ihtiyaç duyulan yatak, yastık, halı, ısıtıcı, ocak, giyecek, bebek bezi ve maması, çok sayıda battaniye, ayakkabı ve gıda gibi birçok malzemeyi Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Elazığ'daki Kızılay lojistik deposuna ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın, depremzedeler için toplanan tüm yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirterek, "OSB olarak depremden zarar gören vatandaşlarımız için elimizden gelen yardımı toplamaya çalıştık. Başta kooperatif başkanlarımız ve bölgedeki sanayicilerimiz olmak üzere kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA