İkinci el araç satışı yetki belgesi nedir? İkinci el araç satışı için yetki belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? Yetki belgesi olmadan satış yapıl
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İkinci el araç satışı yetki belgesi nedir? İkinci el araç satışı için yetki belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? Yetki belgesi olmadan satış yapıl

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmeliğe göre ikinci el araç satışı yetki belgesi şartı getirildi. Peki, İkinci el araç satışı yetki belgesi nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir?

İkinci el araç satışı yetki belgesi nedir? İkinci el araç satışı için yetki belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? Yetki belgesi olmadan satış yapıl
15.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:16

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar sonrası vatandaşlar İkinci el araç satışı yetki belgesi nedir, ikinci el araç satışı için yetki belgesi nasıl alınır, ikinci el araç satışı yetki belgesi şartları nelerdir gibi konuları araştırdı.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI YETKİ BELGESİ NEDİR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yeni yönetmeliği, "Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak." ifadesi ile duyurdu.

Buna göre, kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Yönetmelik ile getirilen bir diğer yenilik ise, yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verilmesi oldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte, "Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı" maddesi yer aldı.

YETKİ BELGESİ OLMADAN SATIŞ YAPILIR MI?

Yönetmelik ile ikinci el araç ticaretine getirilen bir başka yenilik ise, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir" maddesi oldu. Buna göre, yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI İÇİN YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikte yer alan, "Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir" maddesi ise, yetki belgesi almak için eğitim alma şartının getirileceğini işaret ediyor.

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