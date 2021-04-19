İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

87 yıl boyunca şifa dağıtan ve iki yıl önce kapısına kilit vurulan Foça sahildeki 25 yataklı devlet hastanesi çürümeye terk edildi. İçindeki tıbbi cihazları ve eşyaları talan edilen hastane için vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

İzmir Foça sahilindeki 25 yataklı devlet hastanesi, 1932'de açıldı. Hayırsever Necla-Reha Midilli çifti, hastaneyi geliştirmek ve gereksinimlerini karşılamak için bağış yaptı. Sağlık Bakanlığı, 50 yataklı yeni hastane yaptırınca 87 yıl boyunca şifa dağıtan hastane Mart 2019'da kapatıldı. Bina iki yılda harabeye döndü. İçindeki tıbbi cihazlar ve eşyalar talana uğradı ve tahrip edildi.

HASTANE TEKRAR HİZMET VEREBİLİR

Hastanede poliklinikler acil servis ameliyathane yoğun bakım vardı. MHP'li Osman Mert, "Biz, farklı poliklinikler ile hastanemizin tekrar canlandırılabileceğini düşünüyoruz. Bir geriatri merkezi olabilir" dedi.

İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi hastane talan edildi

"MASRAFLARI KARŞILARIZ"

Foçalılar, "Milli servet heba olmasın" diyerek Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Reha – Necla Midilli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Foça Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Osman Mert, Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını belirtip "Biz, hastane binasının tamir masraflarını karşılamaya hazırız dedik. 19 ay geçti, hiçbir adım atılmadı" dedi.

İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi hastane talan edildi

İZMİR'DE YATAK SIKINTISI BÜYÜK

Diğer yandan, önceki gün, koronavirüs salgınında illere göre tabloyu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki vahim tabloya dikkat çekmişti. Koca, İzmir'deki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 80'inin üzerinde olduğunu açıklamıştı. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da İzmir'deki hastanelerde yatak bulmanın çok zor olduğunu belirterek, acilen gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti.

YATAK OLMADIĞI İÇİN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, İzmir'de 2 Nisan'da ise Türkiye'nin gündemine oturan dramatik bir olay yaşanmıştı. Akciğer rahatsızlığının tedavisi için hastanelerde yatak bulamadığını sosyal medya hesabından duyuran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hesabını ekleyerek sitem eden Aslı Özkısırlar ise birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti.

İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 16 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 16 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Ebru Gündeş Fahriye Evcen
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:10:12. #1.14#

title