İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi

87 yıl boyunca şifa dağıtan ve iki yıl önce kapısına kilit vurulan Foça sahildeki 25 yataklı devlet hastanesi çürümeye terk edildi. İçindeki tıbbi cihazları ve eşyaları talan edilen hastane için vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

İzmir Foça sahilindeki 25 yataklı devlet hastanesi, 1932'de açıldı. Hayırsever Necla-Reha Midilli çifti, hastaneyi geliştirmek ve gereksinimlerini karşılamak için bağış yaptı. Sağlık Bakanlığı, 50 yataklı yeni hastane yaptırınca 87 yıl boyunca şifa dağıtan hastane Mart 2019'da kapatıldı. Bina iki yılda harabeye döndü. İçindeki tıbbi cihazlar ve eşyalar talana uğradı ve tahrip edildi.

HASTANE TEKRAR HİZMET VEREBİLİR

Hastanede poliklinikler acil servis ameliyathane yoğun bakım vardı. MHP'li Osman Mert, "Biz, farklı poliklinikler ile hastanemizin tekrar canlandırılabileceğini düşünüyoruz. Bir geriatri merkezi olabilir" dedi.

"MASRAFLARI KARŞILARIZ"

Foçalılar, "Milli servet heba olmasın" diyerek Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Reha – Necla Midilli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Foça Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Osman Mert, Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını belirtip "Biz, hastane binasının tamir masraflarını karşılamaya hazırız dedik. 19 ay geçti, hiçbir adım atılmadı" dedi.

İZMİR'DE YATAK SIKINTISI BÜYÜK

Diğer yandan, önceki gün, koronavirüs salgınında illere göre tabloyu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki vahim tabloya dikkat çekmişti. Koca, İzmir'deki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 80'inin üzerinde olduğunu açıklamıştı. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da İzmir'deki hastanelerde yatak bulmanın çok zor olduğunu belirterek, acilen gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti.

YATAK OLMADIĞI İÇİN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, İzmir'de 2 Nisan'da ise Türkiye'nin gündemine oturan dramatik bir olay yaşanmıştı. Akciğer rahatsızlığının tedavisi için hastanelerde yatak bulamadığını sosyal medya hesabından duyuran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hesabını ekleyerek sitem eden Aslı Özkısırlar ise birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti.