İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor
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İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor

04.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:47

Bünyesinde Peugeot ve Citroen markalarını barındıran Fransız PSA Grubu'nun hissedarları İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler Automobiles ile birleşme kararı aldı. Bu birleşme ile ortaya çıkacak yeni şirket Stellantis, dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı düşünülüyor.

Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu'nun hissedarları, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşmasını onayladı.

AA'nın aktardığı habere göre, bugün yapılan PSA Grubu'nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Fransa devleti, Peugeot ailesi ve Çin merkezli Dongfeng'in içinde bulunduğu hissedarlar, her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı Stellantis adlı şirketi oluşturmak için varılan anlaşmayı onayladı.

FCA hissedarlarının söz konusu birleşmeye ilişkin kararlarını gün içinde vermesi bekleniyor.

YENİ ŞİRKET DÜNYANIN 4. BÜYÜK ÜRETİCİSİ OLACAK

Aralık 2019'a Fiat Chrysler Automobiles ile PSA Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu da, Fiat Chrysler ile PSA'nın birleşmesine koşullu onay vermişti.

Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni şirket Stellantis'in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor
Haber Yorumları (3)
SERKAN: iki çöp birleşti desenize.
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ENİS: DÜNYA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İNOVASYON DENİLEN, TEKNOLOJİNİN HIZLI DEĞİŞİMİ VE ADAPTASYON SÜRECİ İLE GİDEREK DAHA SOFİSTİKE BİR ŞEKLE BÜRÜNDÜ, BÜRÜNMEYE DEVAM EDECEK. İLERİ Kİ YILLARDA ÖZELLİKLE JAPON-G. KORE, ABD-KANADA-MEKSİKA-BREZİLYA EKSENİNDE YENİ FİRMALARIN DOĞUMUNA ŞAHİT OLACAĞIZ. HATTA TOGG BİLE BU RÜZGARDAN NASİBİNİ ALACAK. DÜNYA GİDEREK TRÖST İŞLETMELERDEN ''KARANLIK FABRİKLARA'' VE''MİCRO İŞLETMELERE''DÖNÜŞÜYOR.
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CİMBOMLU: ikiside 5 para etmez.
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