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İki kurum güçlerini birleştirecek

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneği (KSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler, Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Başkanı Ramazan Kaya'yı misafir etti.

20.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:05
İki kurum güçlerini birleştirecek

(Kayapa ) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneği (KSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler, Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Başkanı 'yı misafir etti.

Kaynak: Dunya.com

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