Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi

Antalya'da yaşayan emekli Mehmet Ali Köklü elektrik faturasının yüksek gelmesi nedeniyle sayacı kontrol etti. Sayaçta yer alan numara ile faturadaki numaranın eşleşmediğini gören Köklü, 3,5 yıldır komşusu Hakkı Özdil ile birbirlerinin faturasını ödediklerini fark etti.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4701 Sokak'ta bulunan Deniz Apartmanı'ndan meydana geldi. Emekli olan Mehmet Ali Köklü, bir yakınının cenazesi için köye gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra evine dönen Köklü, elektrik panosundaki faturayı gördü. Kendisine 327 TL'lik fatura geldiğini gören Mehmet Ali Köklü, bu bedeli fazla buldu ve bir yanlışlık olabileceğini düşünerek sayacı kontrol etti. Köklü, faturasını dikkatli incelediğinde, elektrik sayacının üzerindeki seri numarasının, faturadaki ile eşleşmediğini fark etti. Daha sonra diğer sayaç numaralarına bakan Köklü, elindeki faturanın karşı dairesinde oturan Hakkı Özdil'in sayacı ile eşleştiğini gördü.

"KOMŞUMUN FATURASINI BEN, BENİM FATURAMI DA KOMŞUM ÖDÜYORMUŞ"

Durumu komşusuna bildiren Köklü, komşusunun da faturasındaki numaranın sayacı ile eşleşmediğini tespit etti. Yaklaşık olarak 3,5 yıldır komşusunun faturasını ödediğini söyleyen Mehmet Ali Köklü, "Otomatik ödeme talimatı vermiştim. Maaşımdan çekilen fatura bedeli uzun zamandır çoktu ama böyle bir karışıklık hiç aklama gelmedi. Bir süredir cenazemizden dolayı evde yoktuk. Eve gelip, faturayı gördüğümde 327 TL yazdığını gördüm. O zaman bir gariplik olduğunu hissettim. Sayaçları kontrol ettiğimde numaraların ve isimlerin birbirini tutmadığını gördüm. Meğerse komşumun faturasını ben, benim faturamı komşum ödüyormuş. Bu karışıklığın 3,5 yıl önce akıllı sayaç takılırken yapıldığını düşünüyorum. Şimdi sorumlular hakkında şikayetçi olacağım" ifade etti.

GERİYE DÖNÜK 3,5 YILLIK FATURA GİDERLERİNİ HESAPLAYACAKLAR

Hakkı Özdil'in eşi Ayşe Özdil de komşularının haber vermesi üzerine faturalardaki yanlışlığı fark ettiklerini belirterek, karışıklığın bir an önce giderilmesini istedi. Köklü ve Özdil, karışıklığın giderilmesinin ardından geçmişe dönük 3,5 yıllık fatura giderleri bedelinin de hesaplanıp karşılıklı helalleşeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN