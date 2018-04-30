İki İngiliz Perakende Zincirinden Birleşme Kararı

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainbury's, ABD'li perakende devi Walmart'ın iştiraki olan Asda ile birleşme kararı aldı.

Sainbury's'den yapılan açıklamada, ABD'li perakende devi Walmart'ın iştiraki olan indirimli mağaza zinciri Asda ile birleşme kararı alındığı bildirildi.

İngiliz basınında, birleşmenin 7,3 milyar sterlin (10 milyar ABD doları) karşılığında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sainbury's açıklamasında, her iki perakende zincirinde mağazaların kapatılmayacağı, işten çıkarmaların olmayacağı belirtilerek, birleşmenin ardından Asda'nın sahibi olan Wallmart'ın, yeni kurulacak şirkette yüzde 42 hisseye sahip olacağı bildirildi.

Açıklamada, birleşme kararıyla birlikte tüketicilerin, söz konusu mağazalarda yaklaşık yüzde 10 seviyesinde indirimli alışveriş yapmasının mümkün olabileceği kaydedildi.

Birleşme kararının ardından Sainbury's'nin hisseleri gün içerisinde yaklaşık yüzde 20 artarken, rakipleri Tesco ve Morrisons'ın hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Perakende zincirleri zor bir dönemden geçiyor

Son aylarda İngiliz sterlinindeki değer kaybı ve tüketici güvenindeki zayıflama nedeniyle ülkede çok sayıda perakende zinciri, mali olarak zor bir dönemden geçiyor.

İngiltere'de son aylarda tüketicilerin, marketler arasında daha indirimli alışveriş imkanı sunan Aldi ve Lidl gibi zincirleri tercih ettikleri belirtiliyor.

Ev eşyası ve mobilya şirketi Argos'u yakın zamanda bünyesine katan Sainbury's, denetim kuruluşlarının birleşmeye onay vermesinin ardından İngiltere çapında 2 bin 800 mağazaya sahip olacak. Yeni şirketin bünyesinde toplam 330 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Birleşme kararıyla Sainsbury's, ülkede market zincirleri arasında yüzde 31 ile en büyük pazar payına ulaşırken, daha önce pazarın liderliğini elinde bulunduran Tesco'nun payı ise yüzde 28 seviyesinde bulunuyor.