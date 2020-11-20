İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti
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İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti

20.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:05
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger iflas etti. Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

Ünlü giyim perakende zincirlerinin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen Mill (EWM) Group'tan yapılan açıklamada her iki şirkete de alıcı bulunamaması nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği duyuruldu.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Gruptan yapılan açıklamada, "Son haftalarda Peacocks ve Jaeger zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti

İNGİLTERE'DE KARANTİNA UYGULAMASI 5 KASIM'DA BAŞLADI

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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