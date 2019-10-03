 İki güçlü dernek bir araya geldi

03.10.2019 11:52

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, BALKANTÜRK Evi'nde bir araya geldi.

Başkanlardan birlik mesajları

BALKANTÜRKSİAD'ın Bursa'nın en önemli derneklerinden biri olduğunu ifade eden MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, "SİAD'lar olarak öncelikli hedefimiz üyelerimize, işlerinde katma değer sağlamak olsa da, diğer önemli amaçlarımızdan birisi de şehrimize ve ülkemize faydalı işler yapmaktır. Bu anlamda, MÜSİAD olarak her zaman milli ve manevi değerlerini koruyarak, 94 ülkede 224 noktada hizmet vermektedir. BALKANTÜRKSİAD'da Bursa ve Balkan ülkeleri arasında bir köprü görevi görüyor, bunu da oldukça önemsiyoruz. Bu doğrultu da, şehrimize ve üyelerimize fayda sağlayacak projelerde bir araya gelmekten mutluluk duyacağız" dedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan da, "STK'lar gönüllülük esasıyla hizmet eden kuruluşlardır. Bizler, birlikten kuvvet doğacağı inancındayız. Bunun için, MÜSİAD gibi güçlü ve köklü bir dernekle ortak işlere imza atmaktan memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan'a plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler