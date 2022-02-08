İki dev birbirine girdi! Uğurcan Çakır'ı Trabzon'da tutmak artık imkansız
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı Almanya'dan Dortmund ve Leipzig istiyor. İki Alman devi, Uğurcan için minimum 20 milyon euro belirleyen Trabzonspor'un talebine sıcak bakıyor.
Trabzonspor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Alman devlerinin de radarında. Akşam'ın Bild'den aktardığı habere göre; Uğurcan için Alman devleri Uğurcan Çakır için sıraya girdi.
20 MİLYON EURO
Bild, Bono ve Unai Simon'u geride bırakan Uğurcan'a, Trabzonspor'un 20 milyon euro değer biçtiğini ve Dortmund ile Leipzig'in de 25 yaşındaki bordo-mavili file bekçisine talip olduğunu, bu rakamın uygun olduğunu vurguladı.
LİVERPOOL DA İSTİYOR
Haberde, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncuyla Liverpool'un ilgilendiğini açıkladığı da hatırlatıldı. Uğurcan, bu sezon kalesinde sadece 17 gol gördü.
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