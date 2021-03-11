Iker Casillas ile eşi Sara Carbonero'nun boşanacağı iddiası
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Iker Casillas ile eşi Sara Carbonero'nun boşanacağı iddiası

11.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:31
Iker Casillas ile eşi Sara Carbonero'nun boşanacağı iddiası

Yaklaşık 12 yıldır devam eden ve İspanya Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası zaferinin ardından Casillas'ın canlı yayındaki öpücüğü ile tüm dünyanın öğrendiği Iker Casillas-Sara Carbonero ilişkisinin sonlandığı ve çiftin ayrılacağı iddia edilmişti. Ünlü çifte yakın kaynaklar, çıkan bu haberleri yalanladı.

Dünya futbolunun efsane kalecilerinden Iker Casillas ile gazeteci ve sunucu eşi Sara Carbonero son haftalarda büyük kriz içerisinde olduğu ve ikilinin 12 yıllık ilişkilerine nokta koyacakları iddia edilmişti. İspanyol dergi Hola, bir başka İspanyol yayın organı Lecturas'ın haberini yalanladı ve ünlü çifte yakın kaynaklardan edindikleri bilgilerden yola çıkarak söz konusu ayrılığın yaşanmayacağını ifade etti.

HASTALIĞINI NÜKSETTİRECEK GELİŞMELER YAŞANDI

Casillas-Carbonero çiftine yakın kaynaklar, yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle böyle bir ayrılığın söz konusu olmadığı ve çiftin bu süreçte birlikte olarak birbirlerine destek verdikleri belirtildi. 2019 yılında kansere yakalanan Carbonero'nun hastalığını yeniden nüksettirecek gelişmeler yaşandığı ve yaşadıkları endişe nedeniyle Casillas'ın başarılı gazetecinin devamlı yanında olup destek verdiği ifade edildi. Dört haftalık tedavi sürecinin sona ermesinin ardından çiftin normal hayatlarına döndükleri ve zor zamanları geride bırakmak için oğulları Martin ve Lucas ile ailecek planlar yaptıkları söylendi.

Doğruluk Kontrolü
Iker Casillas ile eşi Sara Carbonero'nun boşanacağı iddiası
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İspanya Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası zaferinin ardından Casillas'ın canlı yayındaki öpücüğü ile tüm dünyanın öğrendiği Iker Casillas-Sara Carbonero ilişkisinin sonlandığı ve çiftin ayrılacağı iddia edilmişti.

Ünlü çifte yakın kaynaklar, çıkan bu haberleri yalanladı.

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