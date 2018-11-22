İka'da Sanayinin Geleceği Konuşuldu

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) "Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği Sorunlar ve Çözüm Önerileri" gündemi ile toplandı.

İKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında ajans yönetim kurulu üyeleri, yerel yönetimler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla kasım ayı olağan yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yapılan araştırmalarda tespit edilen sorunların çözüm ve önerilerini sunduklarını belirtti.

Yapılan saha çalışmaları sonucu destek veren kurum ve kuruluşların sağladıkları teşviklerin tanıtım ve duyurusunun daha geniş ve kapsamlı bir şekilde yapılması gerektiğini dile getiren Akyılmaz, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin kalifiye eleman eksikliği noktasında kurumlar arası koordinasyon ile dinamik bir eğitim modelinin oluşturulması ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün tahsis edilmesi, nitelikli iş gücünün sağlanması için de ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından projelerin geliştirilip desteklenmesi, özellikle aile şirketlerinin kurumsallaşması noktasında destek ve hibe mekanizmalarının gerekliliği, sanayi alt yapının iyileştirilmesi ve uluslararası pazarda markalaşma bilincinin geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliği projelerinin teşvik edilmesi, teknoloji transfer ofisleri ve sürekli eğitim merkezlerinin daha aktif çalışması, Ar-Ge merkezleri sayısının artırılması gibi birçok soruna yönelik çözüm önerilerimiz geliştirdik."

Sanayinin sorunlarına çözüm olabilecek destek mekanizmalarını hayata geçireceklerini aktaran Genel Sekreter Akyılmaz, "Paydaşlarımızla yaptığımız toplantılar ve saha çalışmalarımız neticesinde ajans olarak yeni dönemde sanayimizin daha da güçlenmesi için tüm paydaşlarımızla iş birliği halinde olacağız." ifadelerini kullandı.