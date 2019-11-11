İhracatçılara "yeşil pasaport" hakkına ilişkin ihracat limiti 500 bin dolara indirildi

11.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:42

Cumhurbaşkanı kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport olarak bilinen "yeşil pasaport" verilecek.