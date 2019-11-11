İhracatçılara "yeşil pasaport" hakkına ilişkin ihracat limiti 500 bin dolara indirildi
Cumhurbaşkanı kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport olarak bilinen "yeşil pasaport" verilecek.
11.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:42
Cumhurbaşkanı kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport olarak bilinen "yeşil pasaport" verilecek.
Kaynak: Dunya.com