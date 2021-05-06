İHH, Pakistan'da 200 aileye nakdi yardımda bulundu
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İHH, Pakistan'da 200 aileye nakdi yardımda bulundu

İHH, Pakistan'da 200 aileye nakdi yardımda bulundu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan'ın Talagang şehrinde 200 aileye ramazan dolayısıyla nakdi yardım sağladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan'ın Talagang şehrinde 200 aileye ramazan dolayısıyla nakdi yardım sağladı.

Nakdi yardımlar, Beytüsselam Refah Vakfının Talagang'daki yerleşkesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İHH Pakistan Projeler Koordinatörü Mücahit Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak ramazan boyunca Pakistan'daki çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, bu kapsamda gıda kolileri dağıttıklarını, fitre ve zekat yardımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılıç, Talagang'da yaklaşık 200 aileye fitre ve zekat yardımı kapsamında aile başına 3 bin 500 Pakistan rupisi (192 lira) nakdi destekte bulunduklarını dile getirerek, söz konusu yardımlardan 1000 kişinin faydalanacağını belirtti.

Öte yandan Kılıç, yarın Swat şehrinde de 310 aileye yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Beytüsselam Refah Vakfı Talagang Sorumlusu Rab Navaz da Türkiye ve Pakistan'ın el ele vererek ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmasının önemine dikkat çekti ve İHH'ye destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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