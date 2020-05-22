İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı
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İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürüttüğü Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında 12 farklı Asya ülkesindeki 105 bin mağdura, gıda kumanyası, iftariyelik, bayramlık giysi ve fitre ile zekat dağıttı.

22.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:50

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürüttüğü Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında 12 farklı Asya ülkesindeki 105 bin mağdura, gıda kumanyası, iftariyelik, bayramlık giysi ve fitre ile zekat dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çeyrek asrı aşkın süredir her ramazanda iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor.

"Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla çalışmalarını gerçekleştiren ve ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, yetim ailelerinin kapılarını çalan İHH ekipleri, ramazan bereketini Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra dünyadaki kriz bölgelerine de taşıyor.

İHH ekipleri, bu kapsamda hayırseverlerin yardımlarını Asya ülkelerine de taşıdı.

Bangladeş, Myanmar, Tayland, Bangsamoro, Nepal, Pakistan, Endonezya, Afganistan, Azerbaycan ve Kırım'a götürülen kumanya yardımlarından 81 bin 990 kişi istifade etti. Afganistan'da 1000 kişiye iftariyelik dağıtıldı. Bangladeş, Tayland, Bangsamoro, Nepal, Sri Lanka, Afganistan ve Azerbaycan'daki 17 bin 510 kişiye de fitre ve zekat yardımı ulaştırıldı.

Tayland, Bangladeş, Bangsamoro, Hindistan, Pakistan ve Afganistan'daki 4 bin 500 yetime ise bayramlık kıyafet dağıtıldı.

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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