İHH Afyonkarahisar arama kurtarma ekibi 3 ildeki orman yangınlarında görev aldı
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İHH Afyonkarahisar arama kurtarma ekibi 3 ildeki orman yangınlarında görev aldı

İHH Afyonkarahisar arama kurtarma ekibi 3 ildeki orman yangınlarında görev aldı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

İHH İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, arama kurtarma ekiplerinin Isparta, Aydın ve Burdur'daki orman yangınlarında başarıyla görev yaptığını belirtti.

İHH İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, arama kurtarma ekiplerinin Isparta, Aydın ve Burdur'daki orman yangınlarında başarıyla görev yaptığını belirtti.

Ertürk, yaptığı açıklamada, İHH Afyonkarahisar Arama Kurtarma ekibinin insanların deprem, sel, orman yangını, salgın gibi afet ve acil durumlarda faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti.

Dernek bünyelerinde 18 kişilik deneyimli ve eğitimli ekibinin bulunduğunu aktaran Ertürk, "Tamamen gönüllü olarak çalışan arama kurtarma ekiplerimiz devletimizin bölgedeki kontrol merkezinin koordinasyonuna tabi olarak görevler icra etmiştir. Derneğimiz yardım faaliyetleri dışında her daim insana ve insanlığa dair hayırlı çalışmalara da imza atıyor. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. Yoğun ve zorlu çalışmalara hiç çekinmeden katılan arama kurtarmadaki gönüllü kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize ve yetkililere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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