Iğdırlı dağcılar 'Avrupa Spor Haftası'nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdırlı dağcılar "Avrupa Spor Haftası"nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

AA / Bülent Mavzer - Haberler | Spor

Iğdırlı dağcılar, Avrupa Spor Haftası'nı 2 bin 400 rakımlı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı.

IĞDIR (AA) - Iğdırlı dağcılar, Avrupa Spor Haftası'nı 2 bin 400 rakımlı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihlerinde Avrupa genelinde "Aktif ol" (Be active) sloganı ile kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Iğdırlı dağcılar, Tuzluca ilçesindeki Rağbet Dağı'na tırmandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası kapsamında Iğdır'daki profesyonel ve amatör 5 dağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 2 bin 400 rakımlı dağın eteklerinde bir araya geldi.

Burada son hazırlıklarını tamamlayan dağcılar, yaklaşık 2 saatlik yarı teknik tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaşıp "Aktif ol" (Be active) spor sağlık günleri" yazılı pankart açtı.

Zirve Dağcılık sporcularından Abbas Surgun, AA muhabirine, kulüp olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlediği etkinliğe iştirak ettiklerini belirterek, "Tuzluca ilçesinin Gaziler köyünde bulunan bu dağ, bölgenin en dik ve yer yer yarı teknik tırmanış yapılacak dağlarındandır. Başarılı bir tırmanış oldu, buradan herkesi dağa ve spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Sporculardan Murat Akkuş da, "Burası yörede Köroğlu Kalesi olarak da bilinen Rağbet Kalesinin bulunduğu Rağbet Dağı. Çok güzel bir tırmanış etkinliği oldu. Bütün doğa severleri spora davet ediyoruz." diye konuştu.

Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

Iğdırlı dağcılar
AA / Bülent Mavzer - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin Ebru Gündeş Müge Anlı Düm Tek Tek Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Iğdırlı dağcılar 'Avrupa Spor Haftası'nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:46:53. #1.11#