Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Iğdır'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

13.12.2019 23:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:44
Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

'da ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli M.E.B, H.A.K. ve Y.V'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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