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Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor

Iğdır'da ekipler tarafından il genelindeki küçükbaş hayvan sayısının tespiti yapılıyor.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da ekipler tarafından il genelindeki küçükbaş hayvan sayısının tespiti yapılıyor.

Iğdır'ın hayvancılıkta önemli geçim kaynağı olan küçükbaş hayvan sayısının tespiti için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Veteriner Sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen küçükbaş hayvan tespit çalışmaları için "Anaç Koyun Keçi Desteklemesi Denetim Komisyonu" oluşturuldu. Bu komisyonda yer alan ekipler denetimlerle eksik/fazla veya gözden kaçmış, sayıma dahil edilmemiş hayvanları da tespit edecek. Tespit sonunda il genelindeki küçükbaş hayvan sayısı da ortaya çıkmış olacak. - IĞDIR

Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor

Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Tarım, Iğdır, Ekonomi, Haberler

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