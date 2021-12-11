Iğdır'da mera ıslahından dolayı çiftçilere yem tohumu desteği

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da düşük kalitelideki verimsiz meraların verimlerini yükseltmek, bu meralardan en yüksek verimi elde etmek için başlatılan mera ıslah çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Karakoyunlu İlçesi Koçkıran Köyünde gerçekleştirilmekte olan mera ıslah ve amenajman projesi nedeni ile otlamadan mahrum kalan üreticilere kaba yem ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ıslah projesi kapsamında yüzde 75 hibe, yüzde 25 çiftçiler tarafından karşılanmak üzere yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Köy meydanında gerçekleştirilen dağıtımda köylüler kendileri için getirilen ürünleri teslim aldı. Toplam bedeli 108.236.5 TL tutan ve yüzde 75'i hibe olarak 108 çiftçiye verilen 160 torba silajlık mısır, bin 350 kilogram yonca ve 450 kilogram reygras (süt otu) tohumu dağıtımı çiftçilere gerçekleştirildi. - IĞDIR