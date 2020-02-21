Iğdır'da karla mücadele çalışmaları zor şartlar altında devam ediyor
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Iğdır'da karla mücadele çalışmaları zor şartlar altında devam ediyor

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

21.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:40
Iğdır'da karla mücadele çalışmaları zor şartlar altında devam ediyor

'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Iğdır'ın ilçesine bağlı yüksek kesimlerde bulunan köylerde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde ulaşımın aksamaması için ekipler zor şartlar altında çalışıyor.


İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yüksek kesimlerde yer yer 4-5 metreyi bulan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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