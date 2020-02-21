Iğdır'da karla mücadele çalışmaları zor şartlar altında devam ediyor
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde bulunan köylerde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde ulaşımın aksamaması için ekipler zor şartlar altında çalışıyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yüksek kesimlerde yer yer 4-5 metreyi bulan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - IĞDIR