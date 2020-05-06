İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek
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İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek

İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek
06.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:01

İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek EPDK mevzuata aykırı fatura düzenleyen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlattı Başlatılan soruşturmayı memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, fazla kesilen fatura bedellerinin iadesini istedi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), korona virüs...

İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek

EPDK mevzuata aykırı fatura düzenleyen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlattı

Başlatılan soruşturmayı memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, fazla kesilen fatura bedellerinin iadesini istedi

İSTANBUL - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), korona virüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Doğalgaz abonesi vatandaşlar ise faturaların yüksek yazıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Başlatılan soruşturmaya destek veren vatandaşlar ise fazla kesilen fatura bedellerinin iadesini istedi.

Türkiye'de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), aldığı kararla özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasını devreye almıştı. Bu süreçte karantina altında olmayan illerde elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri sayaçları okumaya ve abonelere gerçek tüketimlerine göre fatura düzenlemeye devam etti.

EPDK soruşturma başlattı

İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini değerlendiren EPDK, İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre, abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ'ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği belirlendi. Bunun üzerine EPDK, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"Bize fazla yazıldığını düşünüyorum"

Doğalgaz abonesi vatandaşlar ise faturalarının yüksek geldiğinden şikayet ederek duruma tepki gösterdi. Yüksek fatura geldiğini anlatan Kazım Menteş isimli vatandaş, "Faturalarım kışa göre daha fazla geldi. Kışın İGDAŞ'a 300 lira verirken şuan 370 lira fatura ödedim. Bize fazla yazıldığını düşünüyorum yakmadım kombim kapalıydı. Bu şartlarda hakkımı da helal etmiyorum. Bunu kimle görüşeceğiz bilmiyorum ama Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum muhakkak bu durum çözülsün, vatandaşa yazık. Doğru düzgün çalışmıyoruz faturalardan yana çok mağduruz" dedi.

"En yüksek faturam 347 liraydı, 47 günlük fatura hesaplanmış 900 lira gelmiş"

Bir başka doğalgaz kullanıcısı Enes Türkmen ise "Ben de doğalgaz kullanıcısıyım 47 günlük fatura hesaplanmış 900 lira gelmiş. En yüksek faturam da Şubat'ta gelmiş o da 347 liraydı. Şimdi gelen 47 gün 900 lira. Bu kadar kullanmadık fazla. Ben de şikayet ettim dönüş bekliyorum" diye konuştu.

"140 lirayı geçmiyordu bu ay 315 lira geldi ve ben itirazımı yaptım"

Aziz Kasırga isimli vatandaş ise fatura tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben aylık olarak bilançomu takip ederim. Ocak ayından Mart ayına kadar 140 lirayı geçmiyordu bu ay 315 lira geldi ve ben itirazımı yaptım, İGDAŞ'a resmi yazı da yazdım. Fazla yazıldı çünkü ortalamasını aldım. Onlar elleri cebinde kıyaslama yapıp gittiler. Soruşturma açmışlar güzel. Ben şahitliğe de giderim, delillerimle giderim" ifadelerine yer verdi.

"Talebimiz fazla alınan paraların iade edilmesi"

Erdal Tavla, "Benim doğalgaz faturam ortalama aylık 200 lira geliyordu ama bu ay 350 lira gibi bir rakam geldi. Biz de bundan şikayetçiyiz. Bence fazla yazıldı, biz normalde çoğu zaman gündüzleri evde kimse olmadığı için doğalgazı en düşük derecede kullanıyoruz. Başlatılan soruşturmayı da doğru buluyoruz. Talebimiz fazla alınan paraların iade edilmesi" şeklinde konuştu.

Faturasının beklediğinden yüksek geldiğini söyleyen Bulut Işık da, "340 lira gelen fatura 450 lira geldi. Fazla fatura kesildiğini düşünüyorum. Çünkü her zaman yaktığımız faturanın bir üstü geldi. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Sayaçları okumadan direk faturayı yazıyorlar. Bu nedenle de faturamız yüksek geliyor" dedi.

İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek

Kaynak: İHA

Manşet

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