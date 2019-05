İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 23 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri

Kuran'ı Kerim'in indirildiği ve içinde bin aydan değerli olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan ayında 18. güne başladık. Farz olan oruç ibadetini yerine getirdiğimiz Ramazan ayında akşam ezanı ile açacağımız oruç için sabırla bekliyoruz. Uzun günlere denk gelen bu Ramazan ayında iftara ne kadar kaldı, iftar vakti saat kaçta gibi sorular halen araştırılmaya devam ediliyor. Yaşadığınız şehre göre iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi arayanlar için hazırladığımız bağlantı ile şehrinizde iftara kaç saat kaldı görebilirsiniz. Aynı zamanda şehrinize ait Ramazan İmsakiyesi 2019 tablosuna bakabilirsiniz. İşte diyanetin verilerine göre hazırlanan 23 Mayıs Perşembe il il iftar vakitleri...

İFTARA NE KADAR KALDI? (RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019)



PEYGAMBERİMİZİN İFTAR DUASI

Allah Rasulü'nün ifadesine göre : "Dua, ibadettir. Dua, ibadetin özüdür. Dua, ibadetin ta kendisidir." Cenab-ı Allah şöyle buyurur : "Dualarınız olmasaydı Allah nazarında hiçbir kıymetiniz olmazdı." (Furkan:77). Dua her bakımdan önemlidir. Sadece başımız sıkıştığı ve derdimiz olduğu vakti değil her an, her zaman dua etmek gerekir. Her ibadet sonrasında dua etmek daha bir önem arzettiği için iftar ederken ve ettikten sonra da dua etmek gerekir. Bunun için Peygamberimizin ettiği şekilde dua edebiliriz.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler: "Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

"Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin..." (Bakara, 2/185)

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ashabına şöyle seslenmiştir: "Ramazan ayı size bereketiyle geldi, Allah bu ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, bu ayda duaları kabul eder. Allah Teâlâ sizin ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teâlâ'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir."

Resûl-i Ekrem (s.a.s), "Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır" buyurur.

Peygamberimiz, bu ayın ilk gecesinden itibaren şeytanların bağlandığı, cehennem kapılarının kapatıldığı, cennet kapılarının açıldığı, sayısız müminin ateşten azat edildiğini müjdelemiştir.

"Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah'ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-" (Bakara,2/183-185).