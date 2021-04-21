IEA Başkanı Birol: "Yenilenebilir enerjideki büyümenin önümüzdeki yıllarda da hızlanmasını bekliyoruz"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, gelecek yıl dünyada yenilenebilir enerjinin toplam enerjideki payının yüzde 30'a çıkmasının beklendiğini belirterek, "Ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerine ulaşabilmek için verdiği ilave teşvikler ve sağladığı...

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, gelecek yıl dünyada yenilenebilir enerjinin toplam enerjideki payının yüzde 30'a çıkmasının beklendiğini belirterek, "Ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerine ulaşabilmek için verdiği ilave teşvikler ve sağladığı kolaylıklar, yenilenebilir enerjideki büyümenin en önemli nedeni oldu. Yenilenebilir enerjideki büyümenin önümüzdeki yıllarda da hızlanmasını bekliyoruz." dedi.???????

Birol, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından dijital ortamda düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası günlük alışkanlıklarını değiştirerek daha temiz ve sürdürülebilir enerjiye yöneldiğini söyledi.

Bu yıl küresel emisyonlardaki artışın hızlandığına dikkati çeken Birol, "Avrupa, Japonya, ABD ve Çin gibi birçok ülke emisyonları 2050'de sıfıra indireceğini taahhüt etmişti. Bu sebeple emisyonlarda düşüş bekleniyordu. Ancak elimizdeki rakamlara bakınca taahhütler ve gerçekleşenler arasında büyük bir uçurum var." diye konuştu.

Birol, gelecek yıl dünyada yenilenebilir enerjinin toplam enerjideki payının yüzde 30'a çıkmasının beklendiğini dile getirerek, "Hükümetlerin teşvikleri ve maliyetlerin düşüşü bu payın artmasına yardımcı oldu. Bu kapsamda da güneş ve rüzgar yenilenebilir enerjinin en hızlı büyüyen iki kolu. Güneşten elde edilen enerji artık sadece çevreye duyarlı değil aynı zamanda ucuz bir seçim haline geldi. Biz de daha önce güneşi, elektrik sektöründe yeni kral olarak ilan etmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan hem kara hem de deniz üstü rüzgar enerjisi maliyetlerinde yüzde 50'ye yakın düşüş beklediklerini ifade eden Birol şöyle devam etti:

"Ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerine ulaşabilmek için verdiği ilave teşvikler ve sağladığı kolaylıklar, yenilenebilir enerjideki bu büyümenin en önemli nedeni oldu. Yenilenebilir enerjideki büyümenin önümüzdeki yıllarda da hızlanmasını bekliyoruz. IEA olarak ülkelerin enerji politikalarını ve enerjideki gelişmelerini 5 yılda bir inceliyoruz. Türkiye'yle ilgili yaptığımız incelemeler sonucu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'nin enerji sektöründeki en büyük başarılarından biri yenilenebilir enerjiye yönelik dev adımlar atmış olması."

Enerjide önemli gelişmeler öngörülüyor

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da belirsizliklerin olduğu bu dönemde ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda sürdürülebilirliği güçlendirmeye yönelik stratejiler, planlamalar yatırımlar, teknolojiler ve iş birliklerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

IICEC'in yüksek potansiyel ve çok boyutlu fırsatlar içeren yenilenebilir enerji gibi önemli bir konuda farklı alanlardan katılımcıları bir araya getirdiğini belirten Sabancı,"Sayın Bakanımız liderliğinde Türkiye, enerji sektörü pek çok alanda büyük adımlar attı. Enerji arz güvenliği ve çeşitlendirilmesi, enerji arz yoğunluğunun azaltılması, piyasaların daha rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar, enerji arz-talep zincirinde verimliliğin artırılması, enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi birbirlerini tamamlayan pek çok konuda önemli gelişmelerin devam edeceğini de öngörüyoruz." diye konuştu.

Sabancı, Türkiye'de son dönemde yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde önemli bir büyüme kaydedildiğini anımsatarak, "Yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu güç bakımından Avrupa'da lider ülkeler arasındaki konumumuzun pekiştiğini görüyoruz. Teknolojiyi de odağına alan yenilenebilir enerjide büyüme perspektifinin, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve çevresel performansı katma değeri yüksek sanayileşme fırsatları başta olmak üzere pek çok alanda çok boyutlu faydaları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sabancı, IICEC'in Türkiye'de elektrikli araçlar ve e-mobilite ekosistemi konularının yer aldığı "Türkiye'de Elektrikli Araçlar Görünümü" çalışmasının bu yılın sonunda açıklanacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı