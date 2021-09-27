İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı! Galibiyete açılan oran hayrete düşürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı! Galibiyete açılan oran hayrete düşürdü

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, yarın akşam Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Ajax deplasmanında sınav verecek. Temsilcimizde çok sayıda eksik bulunuyor. Bu karşılaşmada açılan oranlar ise dikkat çekti. Ajax'a 1.06, Beşiktaş galibiyetine 12.0 oran açıldı.

Temsilcimiz Beşiktaş'a İddaa oranlarında adeta şans tanınmadı. Yarın akşam Amsterdam'da oynanacak mücadelede Ajax'a 1.06 oran açıldı. Beşiktaş galibiyetine ise 12.0 verildi. Beraberlik için 5.60'lık oran belirlendi.

İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı! Galibiyete açılan oran hayrete düşürdü

SAKATLAR ETKİLEDİ

Ajax, şu anda oldukça formda bir takım. Beşiktaş'ın da eksikleri epey fazla. Futbol otoriteleri Ajax'ı galibiyete yakın görüyor fakat İddaa, çok keskin oranlar açtı.

Beşiktaş'ta 11 futbolcu sakatlıkları nedeniyle zorlu deplasmanda yer alamayacak.

İşte eksikler: Atiba, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, Montero, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip.

İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı! Galibiyete açılan oran hayrete düşürdü
Haberler.com - Spor Haberleri
Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi çarpıcı yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım

Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi çarpıcı yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım

 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir

Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
kadir bedir :bence 7 ye de 1,10 iddia verilmeli
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Çınar Saraç:Çok BİLE vermiş 1.02 yeter di ne de olsa adamlar 8 tane atacak
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Amelia Hamlin Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mehmet Topal Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans tanımadı! Galibiyete açılan oran hayrete düşürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 17:28:33. #1.17#