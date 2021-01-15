İçişleri Bakanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı EBA Lise TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj...
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İçişleri Bakanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı EBA Lise TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj...

15.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:26
İçişleri Bakanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı EBA Lise TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj...

İçişleri Bakanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı EBA Lise TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerinde görevli personel de sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.

İçişleri Bakanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı EBA Lise TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerinde görevli personel de sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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