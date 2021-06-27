İçişleri Bakanlığı yeni normalleşme genelgesini yayımladı! Kafe ve restoranlarda nargile servisi olmayacak
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İçişleri Bakanlığı yeni normalleşme genelgesini yayımladı! Kafe ve restoranlarda nargile servisi olmayacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan sonra başlayacak yeni normalleşme dönemine ilişkin genelge paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan genelgede, nargile kafelerle ilgili ayrıntıya da yer verildi. Buna göre 1 Temmuz'dan sonraki süreçte de nargile servisine Türkiye genelinde izin verilmeyecek.

Türkiye'de uygulanan kapanma süreci ve artan aşılama çalışmalarının ardından hasta sayısı hızla düşmeye başladı. Günlük koronavirüs vaka tablosunun 5 binlere gerilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren yeni normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaların ardından içişleri Bakanlığı, yeni normalleşme döneminin ayrıntılarını içeren bir genelge yayınladı.

NARGİLE SERVİSİ YAPILAMAYACAK

Bakanlık, 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlardaki kişi kısıtlamasının kaldırılacağını ancak nargile servislerinin yine de yapılmayacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır" denildi.

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