İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7...
İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi
Kaynak: AA
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