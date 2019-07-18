İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7...

İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7...

İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7...

İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi

Kaynak: AA
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