İçişleri Bakanı Soylu Demre'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "299 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden kendi belediye meclis üyelerine yazdılar. Beraber paylaştıkları belediye başkanlıkları hariç. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Türkiye'ye yeni bir fitne tohumu ekmeye çalışacaklar." dedi.

Antalya'nın Demre ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, son iki yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini 3 bin 99 barınak ve sığınağın ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Son 30 yılda terör örgütüne katılımı en düşük seviyeye getirdiklerini vurgulayan Soylu, "Terör örgütünü söküyoruz. Biz sizden güç, kudret istiyoruz. Terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. PKK, PYD, DHKP-C, FETÖ ile mücadele diyoruz. 15 Temmuz'dan sonra bambaşka bir hal aldık. Cumhurbaşkanımız başımızda koordinasyonu sağlıyor. Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz." diye konuştu.

"Adamın birisi çıkmış, yüzünde meymenet yok, HDP'nin Eş Başkanı, diyor ki (Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.)" ifadesini kullanan Soylu, şunları söyledi:

"Diyor ki 'İstanbul, Ankara, Aydın, Muğla, Antalya, Konya, Bursa'da verilen her oy Cizre'ye güç verecek.' Yani demek istiyor ki 'Biz Doğu ve Güneydoğu'da kazanacağız. Batı'da da Kılıçdaroğlu, zillet ittifakına kazandıracağız. AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz, zayıflatacağız.' Tezgahı kurmuş. Kiminle kurmuşlar? HDP, PKK'nın siyasi koludur, bir siyasi parti değildir. Robotturlar. PKK ne derse, Kandil ne derse onu yapacaklar. Talimatı vermişler. Demişler ki 'Siz bu iktidarı zayıflatacaksınız.' Önümüzdeki 4,5 yılda nasıl geçmişteki 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalıştılarsa önümüzdeki 4,5 yıl da öyle yapacaklar. 299 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden kendi belediye meclis üyelerine yazdılar. Beraber paylaştıkları belediye başkanlıkları hariç. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Türkiye'ye yeni bir fitne tohumu ekmeye çalışacaklar."

Soylu, hapiste yatan, patlayıcı taşıyan, PKK'ya gelir sağlasın diye uyuşturucu eken, terör örgütü ele başı Öcalan'ın İmralı'dan çıksın diye ölüm orucu tutan PKK'lıların belediye meclis üyesi olsun diye listelere yazıldığını dile getirdi.

"Türkiye'yi çok kötü bir tezgaha getirmek istiyorlar"

Türk milletine 4,5 yılı zehir etmeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın öbür gün düğmeye basıldığı zaman diyorlar ki 'Siz bizim Doğu Güneydoğu'da 94 belediyemizi görevden aldınız ha? Biz sizin şehirlerinizin, büyükşehirlerinizin içine sızalım da görün bakalım nasıl olacak?' Yarın birgün diyecekler ki 'Şurada bizim de bir teröristimizi öldürdüler. Şu sokağa ismini verelim' Büyükşehirlerde böyle bir teklif verilirse önü alınamaz olaylar başlar. Adam çıktı, 'Ey İstanbul, Ankara büyük şehir belediye başkanları kazanacaksanız bizim oyumuzla kazanacaksınız. Alacağımızı senden alacağız.' Bu pazarlığın altında bizim imzamız yok. Bu pazarlığın altında gazilerimizin, gazi ailelerimizin, şehitlerimizin ve şehit ailelerimizin imzası yok.

Bu pazarlığın altında kimin imzası var biliyor musunuz? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, FETÖ'nün, PKK'nın Kandil'in imzası var. Bu pazarlığın altında Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Türkiye'yi çok kötü bir tezgaha getirmek istiyorlar. Önümüzdeki 4,5 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek istiyorlar. Oysa bu 4,5 yıl içerisinde Türkiye bir taraftan milli ve yerli üretecek ve sıçrayacak. Bir taraftan ekonomide gürül gürül adımlar atacak. Diğer taraftan terörü tasfiye edecek ve terörün kökünü kazıyacak. Türkiye elini mağdura ve mazluma uzatacak. Coğrafyamız barış coğrafyasıdır. Coğrafyamızı kardeşlik coğrafyası haline getirecek. Bu fırsatı elimizden almalarına ne olursunuz imkan vermeyin. Eğer biz 31 Mart'ta bir zafiyete uğrarsak Doğu ve Güneydoğu'yu iyi bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 1 Nisan'da bunlar 6 yaşındaki çocukların ellerine taşları verirler, valileri, kaymakamları sokağa çıkartmazlar. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Demre'de gecenin bir saatinde anne kız gecenin bu saatinde bir yerden başka bir yere gidiyorsa Doğu ve Güneydoğu'da da öyle. Terör örgütünün burnunu dışarıya çıkartmıyoruz."

Antalya'ya 2016 yılında 6,5 milyon, 2018'de ise 13 milyon 600 bin turistin geldiğini vurgulayan Soylu, huzurun yakalandığı zaman büyümenin de devam edeceğini dile getirdi.

"Recep Tayip Erdoğan'ın ayağına top yakışıyor mu?" sorusunu yönelten Süleyman Soylu, "Şimdi 4,5 yılda Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir 90'ına çaksın." ifadesini kullandı.

İnsansız hava araçlarının altına bir apart yapıldığını ve Mayıs ayında takılacağını bildiren Soylu, "Bilesiniz ki artık teröristler dağlarda gezmeyi boş verin, kafalarını çıkaramayacaklar bir daha, kafalarını." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan kendisine "Eğer gece vatandaşım huzur içerisinde uyurken bekçinin düdüğünü duymazsa hesabını senden sorarım." dediğini aktaran İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alınan bekçilerle geçen seneye oranla evden hırsızlık yüzde 35 azaldı. Sadece terör ve uyuşturucunun iflahını kesmiyoruz. Aynı zamanda hırsızın da iflahını kesiyoruz. İlk kez güvenlik ve asayiş açısında çok iyi bir noktaya gidiyoruz. Uyuşturucuda da büyük mesafe aldık. Bana kızdılar. Niye kızdılar? Benim laflarımı hiç beğenmiyorlar. Dedim ki 'Uyuşturucu satıcıları okulların etrafında polislerimiz tarafından görülüyorsa ayaklarını kırsınlar.' Yanlış mı söylemişim. Çocuklarımızı yetiştirelim, uyuşturucu kartellerine verelim, çocuklarımızın zihnini alsınlar. Türkiye'de 2017'de 941 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmişti. 2018'de Aralık ayı hariç bunu 491'e düşürdük. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Çoluk çocuğumuz zehirleyeceklerdi. Sadece terör örgütleri değil, bu uyuşturucu satıcıları ve patronlarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek hem Allah hem de millet hesabını sorsun."

Bakan Soylu konuşmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Balkanı Menderes Türel ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu'ya seçimde destek istedi.

Soylu ve beraberindekiler vatandaşlara karanfil attı.

Kaynak: AA