Böyle gaddarlık görülmedi! Acımasız tekme, Messi'nin futbol hayatını bitiriyordu
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Böyle gaddarlık görülmedi! Acımasız tekme, Messi'nin futbol hayatını bitiriyordu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Venezuela-Arjantin maçında Luis Adrian Martinez, Lionel Messi'ye çok acımasız bir faul yaptı. Süratli olan Messi'nin ayağına çok sert şekilde tekme attı. Martinez direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Luis Adrian Martinez'nin kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyon dünya basınında zirveye oturdu. Dünya Kupası Eleme maçında Messi'ye çok sert tekme atan Martinez, kırmızı kartla oyun oyun dışında kaldı. Arjantinli süper star bir süre acı içinde yerde kıvrandı.

İçiniz cız edecek! Acımasız tekme, Messi'nin futbol hayatını bitirebilirdi

"BU BİR SUÇ"

Luis Adrian Martinez'in Lionel Messi'ye yaptığı sert hareket için, "Bu bir suç, korkunç faul ve kariyer bitirebilecek tekme" şeklinde başlıklar atıldı.

İçiniz cız edecek! Acımasız tekme, Messi'nin futbol hayatını bitirebilirdi

KIRMIZI KART MAKİNESİ

Kralspor'un haberine göre; Martinez adeta bir kırmızı kart makinesi. 28 yaşındaki toplamda 6 kırmızı kart gördü, 3'ü ise doğrudan.

Böyle gaddarlık görülmedi! Acımasız tekme, Messi'nin futbol hayatını bitiriyordu
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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