Böyle gaddarlık görülmedi! Acımasız tekme, Messi'nin futbol hayatını bitiriyordu

Venezuela-Arjantin maçında Luis Adrian Martinez, Lionel Messi'ye çok acımasız bir faul yaptı. Süratli olan Messi'nin ayağına çok sert şekilde tekme attı. Martinez direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.