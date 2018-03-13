İçdaş Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde kurulu bulunan, Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Aslan için Kasımpaşa'daki Büyük Piyalepaşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Necati Aslan'ın oğlu Adnan Aslan, kardeşi Bayram Yusuf Aslan ve ağabeyi Tacettin Aslan'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de aralarında bulunduğu iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Aslan'ın cenazesi, burada kılınan öğle namazının ardından Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.