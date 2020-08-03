HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, iç çamaşırsız bir şekilde tenis oynamasıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

03.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:19

Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk eşi Irina Moroziuk, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Irina Moroziuk, tatili esnasında yaptıklarını takipçileriyle sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu

Son olarak tenis oynadığı anları takipçilerine aktaran Moroziuk'un iç çamaşırsız oluşu, takipçileri tarafından hemen fark edildi. Sarı elbisesiyle göz kamaştıran Irina Moroziuk bu paylaşımlarıyla Rizespor taraftarlarının da beğenisini kazandı.

İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu

KULÜP BAŞKANI OLMUŞTU

Irina Morziuk geçtiğimiz aylarda, Ukrayna'nın amatör küme takımlarında FC Lion takımının başkanı olmuştu.

İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu

Moroziuk, Ukrayna'da ilk kadın başkan olurken konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Aslan yavrularım, FC Lion'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var. Lviv Futbol Federasyonu'nun bizi destekleyeceği ve resmi maçlara katılmaya devam etmemize izin vereceğimize inanıyorum. Birleşik, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için varız." ifadelerini kullanmıştı.

İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu

İlgili Haberler

Irina Moroziuk kimdir? Çaykur Rizespor'un futbolcusu Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk kaç yaşında, nereli?
Irina Moroziuk kimdir? Çaykur Rizespor'un futbolcusu Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları (1)
HOCA: Ahlaksızla
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı Güncel
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Vatandaşlar Büyükada'daki ücretli plajlara tepkili Ekonomi
Vatandaşlar Büyükada'daki ücretli plajlara tepkili
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Ekonomi
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Magazin
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı İrem Derici Barış Arduç Serdar Ortaç
Spor Beto Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bakan Futbol Instagram
Şu an buradasınız: İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 15:20:33. #1.15#
title