İç borçlanma stratejisi (1)
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İç borçlanma stratejisi (1)

30.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:13
İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2020-Şubat 2021 döneminde 97,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2020-Şubat 2021 döneminde 97,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Aralık 2020-Şubat 2021 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 97,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

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Bu dönemde aralık ayında ise 17,6 milyar lira dış borçlanma yapılacak

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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