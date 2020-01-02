Ibrox faciası, 49 yıl önce bugün...

02.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:14

Glasgow’daki Ibrox Park, ya da şimdiki adıyla Ibrox Stadyumu, 1971 yılının ikinci gününde Britanya’nın en büyük stadyum facialarından birine ev sahipliği yaptı.

Rangers’ın ezeli rakibi Celtic ile oynadığı maçın ardından, seyirciler tribünleri terk ederken çıkış merdivenlerinde yaşanan izdiham, aralarında çocukların da bulunduğu 66 kişinin ölümüne neden oldu.

Stadyumdaki ilk facia değildi

Ibrox Park’da daha önce de ölümlü bir kaza yazanmış, hatta olaydan yalnızca birkaç yıl önce çıkış merdivenlerinin yeterince sağlam olmadığı belirlenmişti.

1902 yılında İskoçya’nın İngiltere’yi ağırladığı bir milli maçta stadyumda yaşanan izdihamda, o dönemin gazetelerinde verilen rakamlara göre 25 kişi hayatını kaybetmişti.

1963 yılında, stadyumun altından metro hattı geçen 13 numaralı merdivenlerinin yeterince dayanıklı olmadığı, kayıtlara göre yetkililerce tespit edilmişti. Ancak bundan sonra gerekli işlemlerin yapılmaması, 2 Ocak 1971 günü 66 kişinin ölümüne, 200’den fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Ibrox faciası, 1989’da gerçekleşen vahim Hillsborough faciasına dek Britanya’da en fazla kişinin öldüğü stadyum faciası olarak kayıtlara geçti.