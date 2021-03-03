Ibrahimovic ve LeBron arasındaki tartışmaya NBA yıldızı Isaiah Thomas da dahil oldu

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile NBA'de Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James arasında yaşanan sporcuların siyasi tutumlarına yönelik tartışma büyüyor. İkili arasındaki tartışmada son olarak Zlatan Ibrahimovic bir cevap verirken bu kez LeBron James'in eski takım arkadaşı Isaiah Thomas, çarpıcı bir yorumda bulundu.

SİYASİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Tartışmada ilk olarak Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'in siyasi görüşlerini paylaşmasını eleştirmişti. Sonrasında LeBron James, "Halkım hakkında, eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmen sindirme, topluluğumuz içinde yolunda gitmeyen her şey hakkında konuşup, fikirlerimi anlatacağım" ifadelerini kullanırken İsveçli bir soyada sahip olmayan Zlatan'ın da aslınde benzer zorluklar yaşadığını ve onun kendisini eleştirmesinin absürd olduğunu dile getirmişti.

"SPORCULAR DÜNYAYI BİRLEŞTİRİR, SİYASET ONU BÖLER"

LeBron'un açıklamalarına ise Zlatan Ibrahimovic, bir yanıt verdi:

"Irk ve siyaset farklı şeylerdir. Sporcular dünyayı birleştirir, siyaset onu böler. Nereden gelirseniz gelin çevremizde herkes hoş karşılanır ve insanları bir araya getirmek için her şeyi yaparız. Bizim rolümüz, en iyi yaptığımız şeyi yaparak dünyayı birleştirmektir. İyi olmadığımız başka şeyler yapmayız, aksi takdirde siyasette olurdum. Mesajım, Sporcular sporcu olmalı ve politikacılar politikacı olmalı"

"KAPA ÇENENİ"

Zlatan'ın LeBron'a verdiği son yanıt sonrası ise LeBron James'in eski takım arkadaşı, yıldız oyun kurucu Isaiah Thomas, tartışmaya sert ifadelerle dahil oldu. Isaiah Thomas, argo ifadelerle Zlatan'a "Kapa çeneni" dedi. LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasındaki tartışmaya spor dünyasından yeni aktörlerin girmesi muhtemelken, Ibrahimovic'in bu tepkiye cevabı da merak ediliyor.