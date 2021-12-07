Ibrahimovic, Türk hayranlarını da kaybedecek! Milli oyuncumuz Hakan hakkında skandal sözler

Milan'da futbol kariyerine devam eden 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bu kez Hakan Çalhanoğlu hakkında gündem olacak sözler kullandı. Tecrübeli futbolcu, yeni kitabı Adrenalin'de Hakan'dan küçümseyici ifadelerle bahsetti.

"BENİM SAYEMDE GELİŞTİ"

Zlatan, kitabında Hakan'la ilgili, "Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden aslında hiç teklif gelmemişti" ifadelerini kullandı.

ARALARI BOZULDU

İbrahimovic ve Hakan, Milan'da yakın arkadaşlık kurmuş ve saha içinde iyi bir uyum yakalamıştı. Ancak bir maçta Zlatan, Milli futbolcumuzu azarlayınca dostluk bozuldu. Hakan, Ibrahimovic'le paylaştığı fotoğrafları sildi.

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