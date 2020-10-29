Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma
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Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma

29.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:54

Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma" diyerek göndermede bulundu.

İtalya Ligi takımlarından Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaptı.

Juventus'un Barcelona maçında koronavirüs testleri uzun süredir pozitif çıktığı için forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından durma tepki göstererek "Gayet sağlıklı ve iyiyim. PCR testi saçmalık." ifadelerini kullandı.

"KURALLARA SAYGI DUY"

Asemptomatik olan Cristiano Ronaldo, sonucunun negatif olacağını günü beklerken, Zlatan Ibrahimovic'ten çarpıcı bir açıklama geldi. İtalyan basınına kısa bir açıklama yapan Zlatan "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma. Kafanı kullan, kurallara saygı duy; maske ve mesafe. Biz kazanacağız!" dedi.

İtalyan basını, Zlatan Ibrahimovic'in bu sözlerinin Cristiano Ronaldo'ya gönderme olduğunu öne sürdü.

EYLÜL AYINDA KORONA OLMUŞTU

Eylül ayının son haftasında koronavirüse yakalanan İsveçli golcü, 9 Ekim'de virüsü yendiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma

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