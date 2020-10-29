Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma

Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma" diyerek göndermede bulundu.