Ibrahimovic'in tüm karizmasını çizdi! PSG'nin sportif direktöründen olay itiraf

Fransız devi Paris Saint-Germain'de teknik direktör Pochettino'nun ve yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin geleceği merak konusu olurken, takımın sportif direktörü Leonardo tüm merak edilenleri cevapladı. Bir dönem Fransız ekibinin formasını giyen Ibrahimovic'in açıklamalarına da sert cevap verdi.

"DİSİPLİNSİZLİK NEREDE?"

Fanatik'in L'Equipe'ten aktardığı habere göre, Ibrahimovic'in yeni kitabında Ligue 1'i ve PSG'yi disiplinsizlikle eleştirdiği sözlerine, "Cevap vermek bile istemiyorum. Disiplinsizlik, nerede? Bence bir oyuncu PSG'den her ayrıldığında bizim hakkımızda konuşmayı bırakamıyor. Herkes bu takıma gelmek istiyor. Zlatan birkaç kez geri dönmeyi denedi. PSG ondan önce ve sonra vardı. Ama söyle bana, disiplinsizlik nerede?" şeklinde cevap verdi.

"MBAPPE'YLE PARA HAKKINDA HİÇ KONUŞMADIK"

İspanyol devi Real Madrid'in transfer hedefinde yer alan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin durumu hakkında konuşan Brezilyalı futbol adamı, Fransız futbolcuya haftada 1 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme teklif ettikleri iddiası ile ilgili olarak,"Bu doğru değil. Belli bir teklif yapmadık. Önemli bir unsur var: Bence bu sözleşmeye koyacağımız son şey para olacak. Onu mümkün olan en iyi oyuncu yapmak için en iyi koşullara sunmak istiyoruz. Para hakkında neredeyse hiç konuşmadık. Çünkkonu parayla ilgili değil. Kylian'ın o kadar büyük bir değeri var ki bence bu ikincil sırada yer alıyor. Miktarı koymanın iki dakika alacağını düşünüyorum." dedi.

"YAPTIĞIM HATALARIN SORUMLULUĞUNU ALMAKTAN KORKMUYORUM"

Sezon başında takıma katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 5 maçta forma giyebilen yıldız stoper Sergio Ramos hakkında konuşan Leonardo, Onunla sözleşme imzaladığımızda fiziksel olarak iyi durumdaydı. Şu ana kadar beş maçta oynadı. Maalesef hayal ettiğimiz olmadı. Onun için, herkes için zor. Ama raporlarımız net. Artık oynayamaz dediğimiz gün her şey netleşir. Durum şu anda böyle değil. Oynamamak lider olmasını zorlaştırıyor. Sonuç almadan önce bekleyeceğiz, sezon henüz bitmedi. Ama yaptığım hataların sorumluluğunu almaktan korkmuyorum." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMEDİK"

İsmi Manchester United ile anılan takımın teknik direktörü Pochettino'nun geleceğine de değinen Leonardo, "Bugün itibariyle sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı, Dürüst olmak gerekirse, hiçbir zaman teknik direktör değiştirmeyi düşünmedik. Zidane veya başka biriyle asla temas kurmadık. Buraya gelmeden önce Pochettino ilk beş koç arasındaydı ve hala öyle. Pek çok şey olmuş olsa bile ilerlemeyi görüyoruz. Onu her zaman daha çok işin içinde görüyorum." sözleriyle iddiaları reddetti.

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