İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

05.11.2019 15:55

İzmir'de dört kuşaktır kuyumculuk yapan ve dünyaca ünlü isimlere ürün veren Sponza Ailesi'nin 72 yaşında yaşamını yitiren üyesi Enzo Sponza'nın kilisede düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, babasını hayatını kaybeden eski sevgilisi Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

ÖLÜM ACISI YAŞAYAN ESKİ SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Kentin tanınmış levanten iş insanı Enzo Sponza bugün Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi. Ayinde İtalyan asıllı Enzo Sponza'nın çocukları Gabriele, Edwina ve Emmanuele Sponza ile eşi Ayşegül Sponza taziyeleri kabul etti. Edwina Sponza ile bir dönem aşk yaşayan ve geçen yaz ayrılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da cenazeye katıldı. Kutluay, Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

YOLLARINI AYIRDILAR

İbrahim Kutluay, Demet Şener'le evli olduğu dönemde Edivana Sponza ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini basından uzak yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almıştı.

Kaynak: DHA