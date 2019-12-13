İbrahim Büyükak: "Mutluyuz, gururluyuz"
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İbrahim Büyükak: "Mutluyuz, gururluyuz"

Oyunculuğu kadar, senaryo yazarlığı ile de adından sıkça söz ettiren ve şu sıralar son yazıp oynadığı filmi Bayi Toplantısı'nın vizyona geleceği tarihe gün sayan başarılı oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ve psikolog eşi Nurdan Büyükak, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdılar.

13.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:39
İbrahim Büyükak: "Mutluyuz, gururluyuz"

& ;21 Şubat'ta vizyona girecek filmi için uzun süre sette mesai harcayan Büyükak, filmin montajı ile ilgilendiğini artık çok az kaldığını söyledi. "Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız." diyen başarılı komedyen, 21 Şubat'ta herkesi sinemaya beklediğini sözlerine ekledi.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift kısa süre alışveriş merkezinde tur attıktan özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.



Kaynak: Snob Magazin

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