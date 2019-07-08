İbrahim Akdağ: "Takımda kalma kararını en erken alan futbolculardan biriyim"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu İbrahim Akdağ, takımdaki geleceğine yönelik "Ben kulüp başkanının iyi niyeti ve bu şehrin bunları hak edeceğini düşünerek takımda kalma kararını en erken alan futbolculardan biriyim. Sırf başkanın tutumu yüzünden çünkü beni burada kalmaya mecbur bıraktı." dedi.

Kaynak: AA