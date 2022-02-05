İbrahim Akdağ siftah yaptı

Yukatel Kayserispor futbolcularından İbrahim Akdağ, sarı kırmızılı forma altında ilk golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un orta saha futbolcularından İbrahim Akdağ, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. İbrahim Akdağ, Hatayspor ile oynanan maçın 25. dakikasında penaltıdan gol attı. Bu gol ile takımının maçtaki ilk golünü atan İbrahim, kendisinin de sezondaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Kayserispor forması ile bu sezon 22 maçta görev yapan İbrahim Akdağ, attığı gol sonrasında 11 dakika önce penaltı atışını gole çeviremeyen Uğur Demirok'a giderek sevincini paylaştı. - KAYSERİ