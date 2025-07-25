Etihad Arena'da gerçekleşecek olan bu özel gecede, Türkiye'nin yükselen yıldızı İbo Aslan, hafif ağır sıklet kategorisinde Billy Elekana karşısında önemli bir zafere imza atmak için oktagona çıkacak. Türk bayrağıyla yeniden sahneye çıkacak olan Aslan, hem bireysel hedefleri hem de Türkiye adına gurur mücadelesi verecek. İbo Aslan Billy Elekana maçı ne zaman saat kaçta?

GENÇ VE AÇ RAKİP: BILLY ELEKANA

Aslan'ın bu defaki rakibi, tıpkı kendisi gibi genç ve istekli bir dövüşçü olan Billy Elekana. 30 yaşındaki Elekana, 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetlik bir kariyere sahip olsa da, UFC arenasındaki tecrübesi henüz sınırlı. Bu durum, Aslan'ın deneyim avantajını öne çıkarıyor. Ancak Elekana'nın fiziksel yapısı, stratejik yaklaşımı ve çok yönlü dövüş kabiliyeti, onu hafife alınmayacak bir rakip yapıyor. Özellikle yerde ve ayakta etkili olabilmesi, onu dengeli bir tehdit haline getiriyor.

MAÇIN ÖNEMİ: ZİRVEYE GERİ DÖNÜŞÜN ANAHTARI

İbo Aslan için bu karşılaşma, sadece yeni bir zafer değil; aynı zamanda kariyerinde yeni bir dönüm noktası olabilir. Yaşadığı kayıpların ardından yeniden zirveye uzanmak isteyen Aslan, bu mücadelede yalnızca kendini değil, Türk MMA camiasını da temsil edecek. Stratejik zekâsı, deneyimi ve fiziksel gücüyle bu zorlu sınavı başarıyla geçmek için Etihad Arena'ya çıkacak.

UFC'DE YÜKSELMEK İSTEYEN BİR RAKİP: BILLY ELEKANA

Billy Elekana, UFC'deki ilk büyük çıkışını yapmak ve kariyerinde bir sıçrama yaşamak istiyor. Güçlü fiziği, dengeli tarzı ve uyum kabiliyetiyle dikkat çeken Elekana, bu karşılaşmayı kendi kariyeri için de kritik bir basamak olarak görüyor. Ancak karşısında, eşine az rastlanır hız ve güçte bir rakip bulacak. Aslan'ın özellikle ilk raundlara yüklenerek maçı bitirme stratejisi, Elekana için önemli bir test olacak.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

İbo Aslan'ın karşılaşması, Türkiye saatiyle 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Dövüş sporlarının Orta Doğu'daki merkezi haline gelen Etihad Arena – Abu Dhabi, bu unutulmaz geceye ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi Türkiye'de yalnızca S Sport Plus platformu canlı ve HD olarak yayınlayacak.

BİR GECEDE BİRÇOK DEV KAPIŞMA

UFC Fight Night: Abu Dhabi gecesi yalnızca İbo Aslan'ın karşılaşmasıyla sınırlı değil. Gecenin ana maçında orta sıkletin yıldızlarından Robert Whittaker ve Reinier de Ridder kozlarını paylaşacak. Eski horoz sıklet şampiyonu Petr Yan, Marcus McGhee ile karşılaşırken; orta sıklette Shara Magomedov – Marc-André Barriault kapışması da dikkat çekecek. Sinek sıklette Asu Almabayev – Jose Ochoa, hafif ağır sıklette ise Nikita Krylov – Bogdan Guskov karşılaşması izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

TÜRK BAYRAĞINI OKTOGONDA DALGALANDIRMA ZAMANI

Bu karşılaşma, yalnızca bir dövüş değil; aynı zamanda bir milli gurur sahnesi. İbo Aslan, Türk bayrağını bir kez daha büyük bir platformda dalgalandıracak. Sporseverler, UFC Fight Night gecesinde Türk dövüşçüsünün zafer yürüyüşüne tanıklık etme şansını kaçırmasın.

"THE LAST OTTOMAN" OKTOGONDA GÜCÜNÜ KONUŞTURACAK

Henüz 29 yaşında olan İbo Aslan, dövüş sporlarının genç ve en tehlikeli yetenekleri arasında anılıyor. 14 galibiyet ve 2 mağlubiyetlik MMA kariyerinde tüm zaferlerini nakavtla kazanması, onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri. "The Last Ottoman" lakabıyla bilinen Aslan, özellikle patlayıcı yumruk gücü, hızlı kombinasyonları ve ilk raundda kurduğu baskıyla tanınıyor. Oktagona çıktığında, karşısındaki rakibi kısa sürede çözmesiyle dikkat çekiyor.