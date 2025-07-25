Etihad Arena'da organize edilecek bu özel gecede, Türkiye'nin yükselen yıldızı İbo Aslan, hafif ağır sıklette Billy Elekana karşısına çıkarak zafere ulaşmayı hedefliyor. Türk bayrağıyla bir kez daha oktagona adım atacak olan Aslan, yalnızca kendi kariyeri için değil, ülkesini gururlandırmak adına da önemli bir sınav verecek. İbo Aslan Billy Elekana maçı hangi kanalda?

"THE LAST OTTOMAN": İBO ASLAN'IN GÜÇ DOLU YÜKSELİŞİ

29 yaşındaki İbo Aslan, dövüş dünyasının en tehlikeli genç yeteneklerinden biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. 14 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 0 beraberlikten oluşan profesyonel MMA kariyerinde tüm zaferlerini nakavtla alan Aslan, ringlerde büyük yankı uyandırdı. "The Last Ottoman" lakabıyla tanınan bu yetenekli dövüşçü; etkileyici vuruş teknikleri, ani patlayıcı gücü ve agresif tarzıyla biliniyor. Özellikle ilk raundda rakiplerine kurduğu baskıyla dikkat çeken Aslan, hızlı bitirişleriyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

BİLLY ELEKANA: OKTAGONUN YENİ TEHDİDİ

İbo Aslan'ın rakibi olan 30 yaşındaki Billy Elekana, 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetlik kariyeriyle UFC sahnesine yeni giriş yapmış olsa da ciddi bir potansiyele sahip. Güçlü fiziği, dengeli dövüş anlayışı ve uyum sağlama becerisiyle tanınan Elekana, hem ayakta hem yerde tehlike yaratabiliyor. UFC kariyerindeki ilk galibiyetini almak isteyen Elekana, bu hedefini Aslan karşısında gerçekleştirmek istiyor. Ancak karşısındaki isim, sıra dışı bir hız ve güç bileşimiyle dövüşüyor. Aslan'ın özellikle ilk raundda uyguladığı bitirici taktikler, Elekana'nın dayanıklılığını ciddi şekilde test edecek.

İBO ASLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'de UFC yayınlarının tek yetkili adresi olan S Sport Plus, Fight Night gecesini canlı ve HD kalitesinde sporseverlerle buluşturuyor. İbo Aslan'ın bu kritik karşılaşması da yalnızca S Sport Plus ekranlarında izlenebilecek.

MAÇ NEREDE YAPILACAK?

UFC Fight Night: Aslan vs Elekana karşılaşması, Orta Doğu'nun dövüş sporlarındaki gözde adresi Etihad Arena – Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek. Modern mimarisi ve dev kapasitesiyle tanınan bu arena, UFC'nin en prestijli etkinliklerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

MAÇ NE ZAMAN?

• Tarih: 26 Temmuz 2025, Cumartesi

• Saat: Türkiye saatiyle 20.00

OKTAGONDA TÜRK RÜZGÂRI: CANLI YAYIN KAÇMAZ!

Bu karşılaşma, sadece İbo Aslan'ın bireysel yolculuğu için değil, Türk dövüş sporları tarihinde yeni bir kilometre taşı olacak. Oktagonda Türk bayrağını dalgalandıran bir dövüşçünün daha zirveye yürüyüşüne tanıklık etmek isteyenler için bu maç kaçırılmaması gereken bir fırsat.

FİGHT NİGHT KARTI: NEFES KESEN KARŞILAŞMALAR

Gecenin ana organizasyonu yalnızca Aslan – Elekana kapışmasından ibaret değil. Fight Night: Abu Dhabi kartı, şu önemli eşleşmelere de sahne olacak:

• Orta sıklet : Robert Whittaker vs Reinier de Ridder

• Horoz sıklet: Petr Yan vs Marcus McGhee

• Orta sıklet: Shara Magomedov vs Marc-André Barriault

• Sinek sıklet: Asu Almabayev vs Jose Ochoa

• Hafif ağır sıklet: Nikita Krylov vs Bogdan Guskov

İddialı isimlerle dolu bu dövüş kartı, UFC tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmayı vaat ediyor.