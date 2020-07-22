İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Kitapçısı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 135 liradan satışa sundu

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabınısatışa sundu. 135 liradan satışa sunulan kitap sosyal medyada gündem oldu.

YILMAZ ÖZDİL'LE KIYASLANDI

İBB tarafından kitabın 135 liradan satışa sunulması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştiriler yönelterek "İstanbullu senden hizmet bekliyor", "Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk üzerinden birçok CHP'li yazardan sonra İBB de para kazanmaya karar verdi", "İBB'nin durumu o kadar mı kötü ya?", "İmamoğlu, Yılmaz Özdil'e rakip oldu" şeklinde yorumlar yaptı.

Hatırlanacağı üzere Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de "Mustafa Kemal" isimli kitabını 2 bin 500 TL'den satışa çıkarmış ve eleştiri bombardımanına tutulmuştu.